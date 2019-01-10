Быть сильной никогда не бывает легко, – Серена Уильямс рассказала о личной жизни

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Теннисистка Серена Уильямс
Теннисистка Серена Уильямс / www.allure.com

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс украсила февральский выпуск журнала Allure. Кроме эффектной съемки знаменитая американка решила поделиться секретами своей личной жизни и деталями в воспитании дочери.

Серена Уильямс примерила яркие наряды, которые подчеркнули ее формы. В комментарии Allure теннисистка призналась, что в течение 8 месяцев после рождения дочери Алексис-Оплимпии работала над своей фигурой. В отличие от голливудских звезд, спортсменка не ставила целью быстро похудеть, однако постепенно реализовывала замысел.

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"Я люблю свое тело. Я очень тяжело работала над тем, чтобы вернуться в форму в течение последних 8 месяцев. Это было нелегко. Я работала над собой медленно и постепенно – это был наиболее комфортный путь для меня и моего тела", – рассказала Серена Уильямс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Allure Magazine (@allure)

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" откровенно рассказала о своем браке с основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном. Серена Уильямс публично поблагодарила своего мужа за поддержку и мотивацию.

"Однажды Опра Уинфри сказала: "Никогда не позволяйте никому заглушать ваш свет". Эта фраза очень сильно повлияла на меня. Алексис никогда не заглушал мой свет. Он помогает мне сиять еще ярче, даже если я не хочу этого. Он подталкивает меня к важным вопросам, о которых я раньше никогда не думала. В некоторых прошлых отношениях мой мир действительно был тусклым. Но теперь я чувствую, что могу сиять очень ярко и при этом делать все, что хочу", – добавила Серена Уильямс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Allure Magazine (@allure)

Не обошла вниманием спортсменка и вопрос материнства. Серена Уильямс, которая является близкой подругой герцогини Сассекской Меган Маркл, пытается передать своей 1-летней дочери всю свою жизненную мудрость.

"Когда я говорю своей дочери, что она красивая, я хочу объяснить ей, что важно быть красивой изнутри. Отдавать себя – это красота. Быть добрым и заботливым – это высшая красота. Я хочу, чтобы она знала, что быть сильной никогда не бывает легко. Но только так можно добиться уважения", – отметила Серена Уильямс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Allure Magazine (@allure)

Одна из самых популярных теннисисток мира Серена Уильямс вышла замуж в 2016 году. А уже через год она объявила, что ждет первенца. Семья для Серены Уильямс – это стимул для жизни и развития, о чем она неоднократно рассказывала западным СМИ.

Теги: LifeStyle Серена Уильямс
Источник: Lifestyle
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