Бывает очень сложно, приходится бороться с залом, – Джамала об ощущениях во время концертов

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Джамала
Джамала / фото Iryna Yeroshko

Украинская певица Джамала рассказала журналистам 24 канала о своих ощущениях во время выступлений и объяснила, почему украинский зритель не может расслабиться с первой минуты концерта.

– Ты представляешь себя в этом зале, с людьми, которые купили билет, приехали из других городов, чтобы послушать тебя 2 часа и думаешь: "Вау, это очень круто!" И тогда ты просто не можешь их подвести, даже если у тебя что-то болит или ты болен.

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– Для меня важно оставаться музыкальной единицей со своим видением украинской музыки. Также за эти девять лет пути я вижу: не все, что может понравиться там (на Западе – 24 канал), нравится здесь. И наоборот. Вот разные мы. Различные мультики видели в детстве... Мы не можем даже свободно слушать концерты, для нас это трудно.

Мы все концерт сдерживаем себя, сдерживаем. А потом, когда концерт заканчивается: "А, все! А, все!". Людей, которые будут приходить и "заводиться" с первой минуты, надо вырастить. Нельзя просто так взять, приехав в Ровно, и сказать: "Э-ге-гей! Танцуйте!" Они не готовы. А музыка, которую я делаю, прежде всего, излучает свободу.

Видео: Джамала призывает танцевать на концерте

Иногда бывает очень тяжело, когда ты выходишь и 2 часа борешься с залом. Ты убеждаешь их в том, что имеешь право здесь быть. Они не знают, о чем эти барабаны. Они не знают, о чем эта гармония. Они не знают, что ты имеешь в виду, когда говоришь: "Рятують хвилі ловців останніх мрій – їх на землі тепер замало". Чтоо-о? Ну, о чем ты говоришь? Так много мысли в песне! Зачем?.. И это борьба. Это тяжело.

Я не буду говорить о том, что выходишь, полный зал, и ты вся такая наслаждаешься полностью своим концертом. Я могу сказать так: победа всегда в конце концерта, но почти 2 часа – это борьба.

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Джамала проживает каждый концерт, даже если зале – один зритель – звукорежисер

джамала
Певица постоянно общается со слушателями и пытается их расслабить, чтобы они почувствовали свободу ее музыки

– Если ты поешь, пой 2 часа в день! Если пишешь, пиши по 3 часа! Плюс слушай концерты, заглядывай, как делают это великие певцы, вдохновляйся! И тогда – будет результат.

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Джамалой – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Джамалой:

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Новости LifeStyle Джамала
Источник: 24 канал
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