Отношения принца Гарри с британской актрисой и моделью Крессидой Бонас завершились в 2014 году. Чувства пары продолжались три года. Девушка призналась, что во время романа ею руководил страх быть не принятой королевской семьей.

Романтические отношения членов королевской семьи никогда не оставались без внимания СМИ. На протяжении трех лет под прицелом камер рядом с принцем Гарри была актриса Крессида Бонас. Ранее она рассказывала, что разрыв с любимым спровоцировало именно чрезмерное внимание общественности. Однако для издания Daily Telegraph звезда призналась, что боялась быть несовершенной для британской монаршей семьи.

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На момент отношений с принцем Гарри молодая актриса только начинала свою успешную карьеру. После расставания она остерегалась, что для публики навсегда останется в тени своего экс-бойфренда с клеймом "бывшей девушки внука королевы Елизаветы II". Крессида Бонас не стала скрывать, что во время длительного романа ее не покидал и другой страх. Она боялась не соответствовать статусу невесты принца.

Страх провала, страх отказа, страх не исправить ожидания, страх быть несовершенной. Это ограничивало меня в определенных ситуациях в моей жизни,

– призналась бывшая любимая принца Гарри.

Актриса отметила, что после отношений с королевским отпрыском она стала менее уязвимой, выросла внутренне и научилась меньше подвергаться стрессу из-за мелочи. Кроме того, расставание дало ей толчок к реализации в киноиндустрии, ведь она поняла, чего на самом деле хочет.

Что известно об отношениях принца Гарри с Крессидой Бонас?

Пара начала встречаться в 2012 году. Их познакомила двоюродная сестра принца Гарри принцесса Евгения, Крессида Бонас была ее давней подругой. Влюбленные разошлись в 2014 году. Причиной разрыва стало чрезмерное внимание прессы и общественности, с которой девушка так и не сумела справиться. За два года после расставания принц Гарри познакомился с Меган Маркл, которая и стала его женой. Однако королевский статус для нее также был обременительным.