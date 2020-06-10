Голливудская актриса Хейден Панеттьери активно наполняет свою инстаграм-страницу. 10 июня она опубликовала очаровательное фото своей единственной дочери и рассказала, как Владимир Кличко проводит с ней будни в Украине.

Как известно, после отмены помолвки в августе 2018 года Хейден Панеттьери вернулась в свое имение в Лос-Анджелесе. А вот ее бывший жених Владимир Кличко с дочкой Кайей-Евдокией переехали в Украину, где за девочкой заботится звездный папочка и ее бабушка. Хейден также участвует в воспитании, общаясь с ребенком благодаря видеосвязи.

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Какие хобби имеет дочь Кличко и Панеттьери

10 июня актриса поделилась новой фотографией дочери, показав ее увлечения. 5-летняя девочка разрисовывала гипсовый слепок, сделанный во время беременности Хейден Панеттьери. Помогал ей нарисовать цветы Владимир Кличко, который и сделал фото доченьки, когда та разрисовывала гипс.

"Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременная, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того, как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков", – заключила Хейден.



Дочь Хейден Панеттьери и Владимира Кличко / Фото Instagram / @haydenpanettiere



Рисунок дочери Владимира Кличко / Фото Instagram / @haydenpanettiere

Но не обошла Хейден и вопросов о языке. Подписчики ее блога поинтересовались, на каком языке общается Кайя-Евдокия. По словам звездной мамочки, с ней ребенок говорит исключительно на английском, а вот с Владимиром Кличко и его родственниками – на русском. Кроме этого, 5-летняя дочь Хейден Панеттьери учит украинский, поскольку уже в следующем году может пойти в столичную школу.

Что известно о романе Кличко и Панеттьери

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери строили отношения с 2009 года, не спеша идти к алтарю. Пара была помолвлена, но к алтарю так и не пошла.

В 2014 году родилась их общая дочь Кайя-Евдокия, а уже в 2018-м Хейден и Владимир решили разойтись. Актриса поселилась в Лос-Анджелесе, где закрутила роман с Брайаном Хикерсоном. Начинающий актер и маклер нещадно бил ее, что вызвало беспокойство не только у родственников звезды, но и у Владимира Кличко. Из-за садистских отношений Хейден не хотела знакомить избранника с дочкой и больше не планировала поездки в Украину. Общается она с Кайей только благодаря видеочатам.



Хейден Панеттьери показала, как растет ее дочь / Фото Twitter / @haydenpanettier