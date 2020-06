Пока Элтон Джон наслаждается супружеской жизнью с Дэвидом Фернишем, его бывшая жена Рената Блауел через десятилетия подала на него в суд. Она требует судебного запрета для музыканта.

Согласно информации издания The Guardian, Рената подала иск в суд еще на прошлой неделе и требует судебного запрета. Чего именно касается этот запрет – неизвестно, потому что представители женщины отказались комментировать дело. Но такой подход часто используется по отношению к вопросам конфиденциальности или предотвращению публикации материалов. Почему истица подала в суд спустя десятилетия молчания, ее адвокат отказался это комментировать.

Что известно о Ренате Блауел и Элтоне Джоне?

Звукорежиссер Рината Блауел познакомилась с Элтоном Джоном в 1983 году, когда тот записывал свой альбом Too Low for Zero. В следующем году они решили жениться в Австралии. Но уже в 1988 году их брак завершился разводом. Впоследствии Элтон Джон совершил "каминг-аут" – мужчина признался, что ему нравятся мужчины. Уже в 1993 году Элтон Джон познакомился со своим будущим мужем Дэвидом Фернишем и в 2014 году они поженились, как только в Великобритании разрешили однополые браки. Супруги воспитывают двоих детей, рожденных от суррогатной матери.

Три года назад Элтон Джон оставил в сети публикацию, которая привлекла внимание всех СМИ и фанатов. Мужчина извинился перед экс-супругой, что не оправдал ее ожиданий.

Много лет назад я выбрал Австралию для своей свадьбы с прекрасной женщиной, к которой я испытывал огромную любовь и восхищение. Я больше всего хотел быть хорошим мужем, но я отрицал то, кем я был на самом деле, и это принесло моей жене грусть и заставило меня чувствовать огромную вину и сожаление,

– признался Элтон Джон.

После развода Рената Блауэл редко появлялась на публике. О ней снова вспомнили, когда на экраны вышел биографический фильм "Рокетмен" в 2019-м, где упоминалось о женщине.