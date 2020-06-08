Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко в очередной раз сделала признание, которое касается ее экс-мужа. Женщина говорит, что он пытается давить на нее.

Елена призналась, что о запросе от Владимира на психологическую экспертизу она узнала от сотрудников опекунского совета. Об этом она рассказала в откровенном интервью для ютуб-канала "Олицкая".

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Бывшая жена Остапчука пройдет психологическую экспертизу

По словам Елены, ей позвонили из опекунского совета и сказали, что есть запрос на проведение экспертизы. Процедура состоится после окончания карантина, так как в состав комиссии входит больше 10 человек.

Войченко призналась, что уже разговаривала с психологом из опекунского совета. Он интересовался, есть ли у нее проблемы с алкогольной и наркозависимостью.

Также женщина рассказала случай, о котором узнала от знакомой. Однажды девушка шла по улице, к ней подошли, что-то вкололи и повезли на экспертизу. Поэтому после того, как бывший муж начал требовать пройти психологическую экспертизу, окружение Елены просит ее не ходить самой по улицам.

Он пытается давить на меня. Экспертиза, официальное знакомство с новой девушкой в мой день рождения. Это было намеренно. Он пытается выбить меня из колеи,

– заявила Елена.

Интервью Елены Войченко: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Владимира Остапчука и Елены Войченко?

Владимир и Елена прожили в браке 12 лет. Однако 6 марта 2020 года они официально развелись. У супругов есть двое детей – дочь Эмилия (7 лет) и сын Эван-Александр (2 года). В своих интервью Елена Войченко заявляла, что причиной развода стали многочисленные измены Владимира. Но сам ведущий опровергал эти обвинения.

Уже 25 мая 2020 года он официально познакомил общественность со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк.