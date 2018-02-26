Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо задолжала 6 миллионов долларов за налоги: детали

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Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Instagram/ @barrefaeli_topmodel

Экс-возлюбленную оскароносного голливудского актера Леонардо Ди Каприо прокуратура Израиля обвинила в уклонении от уплаты налогов. Модель Бар Рафаэли и ее семья задолжала стране около 6 миллионов долларов.

В сообщении говорится о том, что в задолженности обвиняют не только 33-летнюю Бар, но и ее родителей Рафаэля и Тзыпи Ливайн. Также их подозревают в процедуре "отмывания денег". Налоговое управление Израиля требует от их семьи срочно оплатить долг за 2009 и 2010 годы.

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Впервые об их немалых долгах заговорили в конце 2015 года, однако проблемы 33-летней модели из налоговой Израиля начались значительно раньше. Несколько лет перед обвинениями Бар Рафаэли обращалась в управление с просьбой предоставить ей гражданство Израиля с постоянным проживанием за границей и освободить от уплаты налогов за 2007-2009 годы. Однако налоговая отказала ей в таком иске.

Теперь власти страны заявили, что, по их мнению, таким образом бывшая девушка Леонардо Ди Каприо пыталась скрыть от налогового управления 6 миллионов долларов. Расследование этого дела велось несколько лет. Основная претензия к Бар Рафаэли заключается в том, что она лгала о своем месте проживания. Девушка заявляла, что проживает в США, а власти США доказывали обратное.

 

 

Теги: LifeStyle Леонардо Ди Каприо Мода
Источник: Lifestyle
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