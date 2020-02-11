Бывшая невеста Виталия Козловского Рамина шокировала подробностями об их отношениях

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский в 2017 году разошелся с невестой Раминой накануне свадьбы. Бывшая избранница певца рассказала шокирующие подробности об их отношениях.

Рамина Эсхакзай – украинская ведущая. Которая имеет свой ютуб-канал, где регулярно публикует интервью с известными личностями. Девушка поделилась, что Козловский был настоящей скрягой, и ей приходилось выбивать из артиста, чтобы он подарил ей достойное кольцо, а не самое дешевое. Об этом она рассказала в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

Читайте также: Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

Рамина вспомнила, как с бывшим женихом выбирала обручальное кольцо. Виталий тогда сказал, что если они покупают дорогое колечко, то только ей, потому что для него это не принципиально. Также она призналась, что деньги, которые подарят на свадьбу, певец планировал забрать себе.

Виталик говорил: "я вкладываю деньги, поэтому напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги – это мне". Также он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это рассказала маме, и она ответила, что не придет на свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так,

– поделилась Рамина.

Девушка рассказала, что тогда их отношения не закончились. В тот момент, когда они активно готовились к свадьбе, Виталий признался, что у него есть другая.

Все, что между нами было – это была игра с моей стороны. Потому что когда я тебя целовал, когда признавался тебе, я делал это наперекор девушке, с которой я длительное время вместе. И я нашел тебя, чтобы ее позлить,

– сказал Козловский Рамине.

О том, что у исполнителя роман с его концертным директором Юлией, говорили давно. Однако действительно ли это точно так, бывшая невеста сказать не может.

Он сначала мне назвал другое имя, но когда мы расходились, он назвал имя концертного директора, - призналась ведущая.

Также в сети говорили о том, что роман Рамины и Виталия – это только прикрытие его нетрадиционной ориентации.

Секса у нас не было. Он нетрадиционной ориентации или нет - я не видела, чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом. Я тебе скажу, если тебе интересно и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался,

- прокомментировала Рамина.

Через год после расставанием с Козловским Рамина познакомилась с молодым адвокатом Евгением. Девушка говорит, что эти отношения совсем другие и сравнивать их с тем временем, когда она была с Виталием, нельзя – это небо и земля. Сейчас ведущая и адвокат встречаются и живут вместе. Возможно, не за горами свадьба.

Раміна Есхакзай у програмі "Життя відомих людей": дивитись відео онлайн

