Бывшая невестка Елизаветы II вступилась за Кейт и Меган: "Нас с Дианой также делали врагами"

430 Читати новину українською
Сара Фергюсон заступилась за Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Сара Фергюсон заступилась за Меган Маркл и Кейт Миддлтон / Коллаж: 24 канал

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская написала письмо в поддержку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, признавшись, что когда-то ее так же сравнивали с принцессой Дианой. Обращение бывшей невестки Елизаветы II набрало большие обороты, подорвав сеть.

Накануне свое возмущение относительно слухов, которые не утихают вокруг беременной Меган Маркл, выразил Джордж Клуни, а позже в сети появилось обращение бывшей невестки королевы Елизаветы II. В рамках проекта #HelloToKindness, организованного иностранным журналом Hello Сара Фергюсон написала откровенное письмо, в котором поддержала герцогинь Кембриджскую и Сассекскую. Об этом сообщает интернет-издание People.

Читайте также: Меган Маркл очаровала белоснежным образом на представлении в Лондоне: фото

В обращении она назвала множество преимуществ интернета и социальных сетей, среди которых общение с родственниками, поддержка связи с поклонниками, распространение информации о благотворительности и другие плюсы. Однако герцогиня Йоркская не обошла и отрицательные стороны, без которых не существует интернет.

Буллинг, сексизм, расизм, гомофобия, обиды исподтишка, нытье – все это почему-то становится приемлемым,
– заявила Сара Фергюсон.

Также она призналась, что слухи, которые крутятся вокруг Кейт Миддлтон и беременной Меган Маркл, напоминают ей ее прошлое в составе королевской семьи.

Особенно непросто приходится женщинам. Их постоянно сталкивают между собой лбами и сравнивают неприятным образом. Все это напоминает мне то, как когда-то противопоставляли нас с Дианой. Из нас делали врагов, хотя это было далеко от действительности,
– утверждает бывшая невестка королевы Елизаветы II.

Сара Фергюсон і принцеса Діана 1990 рік
Сара Фергюсон и принцеса Диана 1990 год / Getty Images

Кто такая Сара Фергюсон?
Сара Фергюсон (Герцогиня Йоркская) – бывшая жена принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына Елизаветы II и принца Филиппа. Мать дочерей Беатрис и принцессы Евгении, которая недавно вышла замуж. В народе Сара имеет прозвище Ферги.

 

blog_ava
Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
сегодня
2258
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11829
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
сегодня 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
78
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 362
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 229
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 109
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук