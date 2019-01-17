Бывшая сотрудница Мэрайи Кэри шантажирует ее "интимными видео": неожиданные детали

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Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри / Instagram/ @mariahcarey

Знаменитая поп-певица Мэрайя Кэри подала иск в суд на свою экс-помощницу Лианну Азарян. Артистка утверждает, что бывшая менеджер шантажирует ее частными видео интимного характера.

Об этом сообщает иностранное издание TMZ.

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48-летняя Мэрайя Кэри подала в суд на бывшую ассистентку Лианну Азарян, с которой сотрудничала более двух лет. Как сообщает источник, певица обвиняет девушку, которая исполняла обязанности помощника, в шантаже.

Мэрайя Кэри наняла ее на работу в марте 2015 года. Незадолго после подписания контракта Лианна Азарян воспользовалась кредитной картой Мэрайи Кэри, не уведомив ее об этом. В магазинах, где она покупала вещи, женщина пользовалась именем своего директора, чтобы ей делали скидки.

В ноябре 2017 года певица уволила помощницу, однако включительно по последний месяц платила ей зарплату, о которой они договорились. Сумма составляла 327 тысяч долларов в год.

После того, как Мэрайя Кэри решила попрощаться с ассистенткой, девушка заявила, что у нее есть компроматное видео на директора, за которое потребовала 8 миллионов долларов.

48-летняя певица утверждает, что не ожидала от Лианны такого поступка и не подозревала, что девушка тайком снимала ее "частную деятельность", которая может ей навредить.

В иске, который Мэрайя Кэри направила в суд, нет подробной информации, что именно изображено на видео, однако некоторые из роликов отмечены как "интимные".

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: Lifestyle
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