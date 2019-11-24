Бывшая жена Александра Пономарева рассекретила его новый роман

Украинский певец Александр Пономарев живет в одной квартире с новой избранницей. Такой информацией поделилась его бывшая возлюбленная Виктория Мартынюк.

Как говорится в программе "Жизнь известных людей", Александр Пономарев больше не хочет выставлять на показ свою личную жизнь. Знаменитый украинский артист избегает вопросов о новом романе и не осуществляет публичных выходов со своей пассией. Однако сохранить отношения в секрете ему все же не удалось.

Читайте также: Александр Пономарев обвинил американского певца в плагиате песни "Варто чи ні": видео

Виктория Мартынюк, с которой Александр Пономарев был в браке до 2012 года, рассказала журналистам, что пока артист живет с любимой женщиной. С бывшим партнером она не общается, но охотно поддерживает дружеские отношения с его гражданской женой.

"Мы не общаемся. Общаются наши мужчины. То есть я общаюсь с его женой. Он общается с моим мужем", – рассказала Виктория Мартынюк.

Кроме этого, она рассказала, что их с Александром Пономаревым общий сын общается с новой избранницей своего отца. А если школьник чем-то обижает женщину, то Виктория Мартынюк не пропускает это мимо внимания.

Я очень благодарна гражданской жене Александра, что она хорошо относится к моему Саше. Я всегда его ругаю, когда он не совсем толерантно о ней отзывается. Я в нем воспитываю уважение ко всем взрослым. Особенно к гражданской жене его отца,

– добавила она.

Что известно о личной жизни Александра Пономарева?

В августе 2006 года знаменитый певец женился на Виктории Мартынюк. Тогда девушка была студенткой 5 курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а их историю любви обсуждала вся Украина. В феврале 2007 года Александр Пономарев второй раз стал отцом: мальчика назвали в честь его звездного отца. Однако счастливые отношения продлились 6 лет, в 2012-м пара официально развелась.



Кроме этого, Александр Пономарев имел отношения с дочерью Николая Мозгового – Еленой. С ней мужчина воспитывал общую дочь Женю. Сейчас в артиста новая избранница, которую пока не знакомит с общественностью.