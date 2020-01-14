Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд закрутила роман с женщиной

33-летняя американская актриса около десятилетия назад обнародовала свою бисексуальность. На днях ее заметили за страстными поцелуями с 38-летней кинооператоркой на улицах Лос-Анджелеса. Девушки не скрывали своих чувств во время романтической прогулки.

Голливудская актриса после громкого разрыва отношений с Джонни Деппом неоднократно начинала отношения с именитыми мужчинами. Однако после неудачных попыток построить крепкий союз, Эмбер Херд вернулась в женские объятия.

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На страницах издания Daily Mail появились провокационные фото звезды с 38-летней Бьянкой Бутти. Женщина тоже связана с кинематографом и в течение четырех лет борется с раком молочной железы.



Бьянка Бутти / Instagram / @buttibeatsit



Бьянка Бутти / Instagram / @buttibeatsit

В Калифорнии девушки покинули роскошный отель и отправились на прогулку по городу на раритетной машине Ford Mustang, которой Эмбер Херд управляет после развода с голливудским актером. Судя по фото между женщинами царят романтические отношения, а их публичные жаркие объятия и поцелуи свидетельствуют о том, что у этих чувств есть будущее.



Эмбер Херд с Бьянкой Бутти / Daily Mail



Эмбер Херд с Бьянкой Бутти / Daily Mail

Стоит отметить, что на красноречивых кадрах Эмбер Херд изображена с гипсом на левой ноге. Пока неизвестно, что случилось с актрисой, однако рядом с Бьянкой Бутти проблемы со здоровьем становятся для нее второстепенными.

Напомним, что судебная тяжба между бывшими супругами продолжается до сих пор. Джонни Депп подал иск против Экс-жены Эмбер Херд за испорченную репутацию, ведь она якобы изменяла мужу на протяжении всего брака. В то время актриса обвинила его в физическом насилии, которое Джонни Депп наносил ей под действием алкоголя и наркотиков, и отсудила у знаменитости семь миллионов долларов.