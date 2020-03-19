Бывшая жена Остапчука трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

Сегодня, 19 марта, сыну ведущего Владимира Остапчука и его бывшей жены Елены Войченко исполняется два года. По этому случаю звездная мама опубликовала серию милых фото с сынишкой.

Маленький Эван-Александр празднует сегодня два годика. Под публикацией, которая появилась на странице его мамы в инстаграме, мальчик принимает поздравления. На фотографиях Эван изображен с очаровательной улыбкой, которая умилила пользователей и вызывала восхищение.

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Елена также написала трогательные слова, в которых выразила безграничную любовь к сыну.

С днем ​​рождения, мой любимый мужчина! Мой свет, смысл и цель! Спасибо, что выбрал меня и сделал эти два года полными радости и любви! Будь счастлив!

– пожелала звездная мама сыну.

Владимир Остапчук также поздравил сына и опубликовал сторис в инстаграме. На снимке крошечный Эван лежит у Владимира на груди.



У сына Владимира Остапчука день рождения / Insragram-Stories / @vova_ostapchuk