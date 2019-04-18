Бывшая жена Потапа призналась, почему они скрывали развод около пяти лет

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Ирина Горовая и Потап
Ирина Горовая и Потап / Instagram / @gorovaya_irina

На данный момент продюсер и исполнитель песен Потап и его бывшая жена, по совместительству коллега Ирина Горовая является определенным примером для поклонников. Ведь после 15 лет брака они развелись и смогли остаться близкими друзьями. Однако о разрыве звездная пара долго молчала. На днях Ирина Горовая впервые рассказала, почему они с Потапом скрывали развод около пяти лет.

Музыкальный продюсер Ирина Горовая стала гостьей шоу "Звездный путь", в котором рассказала о знакомстве, романе и браке с коллегой и автором многих хитов Потапом. Однако, если историю любви они раньше могли рассказывать, то о разводе долго молчали. Экс-жена Алексея Потапенко призналась, почему они сделали такой выбор.

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Свой разрыв звездная пара скрывала около пяти лет. Только в 2016 они рассказали, что больше не живут вместе и не состоят в браке. Как заверила Ирина, все это время оба тяжело переносили расставание.

Когда это еще открытая рана, какая бы она не была, большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать, не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории,
– рассказала Ирина Горова.

Далее она продолжила, что им все-таки удалось наладить связь и построить теплые отношения, но теперь другие – партнерские и дружеские.

Все, мы успокоились и начали дружить. Я не вижу смысла, выяснив все отношения, затем встречаться и говорить: "Я тебя не знаю". То есть мы могли поссориться, бросать телефоны в стены, а потом позвонить, сказать: "Ну хорошо, короче, давай работать". На работе у нас никогда это не отражалось. И очень я благодарна и ему, и себе за выдержку, за понимание,
– призналась экс-жена Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Потап
Источник: LifeStyle 24
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