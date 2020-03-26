Бывшая жена рэпера Сереги рассказала, что уже два месяца не знает, где ее сыновья

В начале месяца бывшая жена рэпера Сереги заявила, что исполнитель забрал у нее детей. Теперь женщина рассказала, что ничего не знает о местонахождении сыновей уже в течение двух месяцев и пожаловалась на бездействие правоохранительных органов.

Полина Ололо проживала в гражданском браке с рэпером Серегой. Мужчина забрал у матери сыновей Марка и Платона полгода назад. Она завезла их на тренировку, а когда вернулась, то детей уже не было. Бывший любимый сначала повез их в Харьков, но Полина потеряла связь с сыновьями. Женщина заявила, что уже два месяца она не знает, где они. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Слава Каминская публично поддержала бывшую жену Сереги: Куда исчезает забота и любовь

Звездная мама рассказала, что Сергей отобрал у нее детей после 10 лет совместной жизни. Теперь она не имеет с Марком и Платоном никакого контакта. Почти два месяца ей ничего неизвестно о том, что происходит с ее детьми и когда она сможет их увидеть и обнять.

Сердце на кусочки разрывается, когда я просматриваю видео из нашей жизни. Но больше всего меня ужасает незнание об их самочувствии, состоянии здоровья и опеке кем-то посторонним. Зная, как недобросовестно следят за их здоровьем, мне страшно представить, что ребенок может проходить с температурой несколько дней,

– написала женщина в публикации.

Также Ололо пожаловалась на бездействие правоохранительных органов. По ее словам, следователь и полиция не занимаются поисками детей. В связи с этим Полина уже зарегистрировала жалобу. Женщина отметила, что карантин вносит в судебный процесс свои коррективы и первое заседание, которое должно было состояться 18 марта, отменили. Однако мать не сдается и будет действовать до положительного результата.