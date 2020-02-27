Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что артист забрал у нее детей

Экс-жена известного рэп-исполнителя Сереги Полина Ололо заявила, что певец забрал у нее детей и не разрешает им видеться и разговаривать по телефону.

По словам Полины Ололо, телефоны ее сыновей уже месяц выключены. Женщина призналась, что ее бывший муж забрал детей, рожденных в совместном браке, и скрывает их. Подробности она рассказала сайту ТСН.ua.

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Бывшая жена рэпера заявила, что Сергей активно посещает телепрограммы и рассказывает, что воспитывает детей самостоятельно. Однако на самом деле артист забрал сына от матери после 10 лет проживания с ней.

Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной,

– поделилась Полина.

На своей странице в инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала всю правду о жизни с Сергеем Пархоменко и призналась, что дети боялись отца.

Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал склонен к истерикам. В течение этого времени детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Старший сын кормил среднего, поскольку в 9 лет он был неприспособлен к приготовлению пищи. За гигиеной детей следят очень плохо, потому что нет надлежащего ухода за ними,

– рассказала женщина.

Также она добавила, что осенью с телефонов сыновей были удалены все контакты матери, а ее номер заблокирован. Полина приезжала и стояла под школой, поскольку две недели дети не могли с ней связаться.

Осенью были удалены из всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно, я приезжала и стояла под школой, поскольку, на две недели они исчезли и не могли со мной связаться,

– поделилась Ололо.

Как говорит экс-жена Сереги, последний месяц телефоны детей отключены и ей ничего не известно о месте их пребывания.

С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, дальше их судьба неизвестна,

– заявила Полина.

Женщина обратилась к своему бывшему мужу и заявила, что будет бороться за детей до последнего.

Сергей Пархоменко, если ты это читаешь, а ты это прочитаешь, знай, я буду бороться за детей до последнего вздоха, чего бы мне это не стоило,

– написала в публикации Полина.