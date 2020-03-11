Бывшая жена Татума Дженна Деван во второй раз стала мамой

Американская актриса Дженна Деван, которая была в браке с актером Ченнингом Татумом и родила от него сына, теперь во второй раз стала мамой. Пополнение в семье Дженны и ее нового возлюбленного Стива Кази состоялось 6 марта – у них родился сын.

После внезапных новостей о разводе Ченнинга Татума и Дженны Деван у обоих со временем появились новые любимые. Избранником актрисы стал актер Стив Кази, который незадолго до родов сделал предложение женщине.

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Уже 6 марта 2020 года Дженна Деван родила любимому сына, которого родители уже назвали так: Каллум Майкл Ребел Кази. Об этом сообщила сама Дженна в своем инстаграме, выложив нежное фото с малышом. На черно-белой фотографии мать нежно обнимает своего новорожденного малыша.

И именно так наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами. Добро пожаловать в мир, маленький ангел!

– написала счастливая Дженна Деван в своей публикации.

Эмоций не сдержал и отец мальчика – Стив Кази, который в возрасте 44-х лет впервые стал отцом. В своем инстаграме он показал фото, где держит ручку младенца, а подписал его так же, как и его возлюбленная.

Известно, что в последние дни января 2020 года Дженна Деван и Ченнинг Татум официально развелись после 10 лет брака, но продолжают вместе воспитывать свою общую дочь Эверли. Бывшие супруги год решали вопрос о воспитании их общей дочери Эверли и таки подписали все документы. Только после этого новый бойфренд Дженны решился признаться ей. О беременности Дженны Деван стало известно в конце сентября 2019 года. Пара живет в Лос-Анджелесе, где активно участвует в светских мероприятиях и демонстрирует идиллию на публике.