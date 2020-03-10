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Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его любовницу: видео

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Знаменитый украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук разводится со своей женой Еленой Войченко. Однако у мужчины уже есть новая возлюбленная, которую журналистам удалось рассекретить. Елена прокомментировала свое отношение к этому и высказалась о недавнем скандале с участием Остапчука.

Елена Войченко уже неодноразоро давала комментарии относительно отношений с Владимиром Остапчуком. В эксклюзивном интервью для программы "Звездный путь" на телеканале "Украина" женщина рассказала, что думает о вероятной любовнице бывшего, как проходит судебный процесс и прокомментировала позорные шутки Остапчука на концерте группы KAZKA.

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Как СМИ ранее сообщали, возможно, новой любовью Владимира является 33-летняя нотариус по имени Кристина. Они часто путешествуют вместе, что можно отследить на страницах в инстаграме.

Со стороны девушки мне все понятно: она в отношениях, влюблена. Его позиция непонятна мне и не знаю, понятна ли она ему самому,
– прокомментировала Елена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

Также женщина заявила, что шоумен не хочет брать на себя ответственность за детей. Он не часто общается с ними, постоянно говорит, что занят.

Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто финансово и каким образом будет их поддерживать. К сожалению, Владимир не хочет брать на себя никакой официальной ответственности. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай Бог, человек придет к какому-то разумному выводу,
– рассказала экс-жена ведущего.

Елена Войченко в программе "Звездный путь": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные разводы Владимир Остапчук
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