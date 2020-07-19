Бывшего бойфренда Хейден Панеттьери официально обвинили в домашнем насилии
Американская актриса и певица Хейден Панеттьери разорвала отношения с Брайаном Гикерсоном после многочисленных жестоких нападений. Суд официально запретил мужчине приближаться к знаменитости.
Бывшему парню Хейден Панеттьери Брайану Гикерсону официально предъявлены обвинения в домашнем насилии. Сначала суд запретил ему приближаться к звезде где бы она ни была, а уже через несколько дней объявил уголовные обвинения. Об этом сообщает издание TMZ.
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Журналисты издания, ссылаясь на правоохранительные органы, рассказали, что обвинение содержит 8 пунктов. В частности, речь идет о домашнем насилии и нападении. В общем 7 из 8 правонарушений являются уголовными преступлениями.
Хайден обращалась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных случаях насилия по отношении к ней. После этого Гикерсона привлекли к уголовной ответственности.
Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история даст возможность другим людям в оскорбительных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают. Я готова сделать свой вклад, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вред. Я благодарна группе поддержки, которая помогла мне найти в себе смелость вернуть голос и нормальную жизнь,
– рассказала Хейден.
Адвокат знаменитости добавил, что она в течение длительного времени страдала от психологического, эмоционального и жестокого физического насилия. Сейчас начала процесс восстановления своей жизни и намерена довести это дело до конца.
Что известно о насилии над Хейден Панеттьери?
В августе 2018 года Хейден Панеттьери и бывший боксер Владимир Кличко заявили, что отменяют помолвку. После этого спортсмен вместе с дочерью вернулись в Украину, а актриса поселилась в Лос-Анджелесе. Там она закрутила роман с актером и риелтором Брайаном Гикерсоном. Влюбленные никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако часто попадали в объективы папарацци в нетрезвом состоянии.
В мае 2019 года СМИ начали писать о том, что Брайан жестоко избил Хейден. Соседи вызвали полицию, а те, когда приехали, увидели следы побоев на шее и на руках напуганной певицы. После этого звезда прошла обследование в клинике и месяц не покидала свой дом. Брайан Гикерсон уже на следующий день после задержания покинул полицейский участок и вернулся к своей девушке.
Родственники Панеттьери были шокированы такуой жестокостью Гикерсона. Друзья боялись, что однажды он может убить актрису. Второе нападение произошло на День Валентина. Именно тогда Хейден задумалась над словами родных. Она собрала вещи и оставила дом парня-садиста.