Бывшего бойфренда Рианны арестовали по обвинению в изнасиловании: неожиданные детали

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Бывший бойфренд Рианны обвинен в изнасиловании
Бывший бойфренд Рианны обвинен в изнасиловании / Instagram/ @cbreezygod

Американского R&B певца Криса Брауна арестовали в Париже в понедельник, 21 января. Против экс-бойфренда знаменитой певицы Рианны предъявлено обвинение в групповом изнасиловании.

Об этом сообщает иностранное издание The Daily Mail.

Как отмечается в источнике, иск против Криса Брауна подала 24-летняя девушка, которую он изнасиловал в одном из парижских отелей 15 января.

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Она утверждает, что познакомилась с певцом в ночном клубе Le Crystal, расположенном неподалеку от Елисейских полей. После этого Крис пригласил девушку в свой номер в отеле Mandarin Oriental, где совершил преступление.

Сейчас певец и еще двое мужчин, один из которых является его охранником, находятся за решеткой в парижской тюрьме. У следователей есть еще два дня на выяснение деталей, после чего они должны решить, будут ли предъявлять Крису Брауну обвинения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

Напомним, Крис Браут уже неоднократно привлекался к криминальной ответственности. В 2009 году он признался в нападении на Рианну накануне Грэмми, за что был осужден на пять лет испытательного срока и 180 дней отрабатывал общественные работы. В 2013 году он был участником ДТП в Лос-Анджелесе, за что получил 1000 часов общественных работ. В том же году его арестовали за избиение мужчины, который пытался сфотографироваться с ним. В 2017 году рэперу было приказано держаться как можно дальше от бывшей подруги Karrueche Tran после того, как его обвинили в избиении и угрозах в ее сторону.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Скандал Музыка Рианна
Источник: Lifestyle
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