Бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали за домашнее насилие: подробности скандала

46-летний ирландский актер Стюарт Таунсенд попал за решетку из-за того, что во время ссоры со своей женой не смог сдержать гнева. В ссору горячей пары, которая переросла в драку, была вынуждена вмешаться местная полиция.

О громком домашнем скандале, который возник между Стюартом Таунсендом и его женой Агатой Арайей, сообщает издание TMZ. В источнике говорится, что соседи голливудской звезды вызвали полицию Санта-Моники, потому что слышали громкие крики из его дома.

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Правоохранители прибыли на место происшествия в разгар семейной ссоры. Разгоряченных супругов едва разняли сотрудники полиции. Во время допроса им удалось выяснить, что драка – результат словесной перепалки.

Как отметила супруга актера, который известен благодаря 9-летнему роману с Шарлиз Терон, он долго и сильно держал ее за руки, несмотря на ее просьбы отпустить. Все остальные детали ссоры супруги решили сохранить в тайне. По словам Агаты, муж попросил ее не выносить сор из избы.

Однако, несмотря на молчание любимой, Стюарт Таунсенд все равно будет отвечать за содеянное. Ранее его уже брали под стражу за бытовое насилие. Также 46-летний актер будет нести ответственность за уговоры сокрытия преступления.



Стюарт Таунсенд с женой / Фото The Sun