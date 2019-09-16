Бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали за домашнее насилие: подробности скандала

47 Читати новину українською
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд / Instagram / @stuarttownsend

46-летний ирландский актер Стюарт Таунсенд попал за решетку из-за того, что во время ссоры со своей женой не смог сдержать гнева. В ссору горячей пары, которая переросла в драку, была вынуждена вмешаться местная полиция.

О громком домашнем скандале, который возник между Стюартом Таунсендом и его женой Агатой Арайей, сообщает издание TMZ. В источнике говорится, что соседи голливудской звезды вызвали полицию Санта-Моники, потому что слышали громкие крики из его дома.

Читайте также: Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман попала за решетку на 14 дней

Правоохранители прибыли на место происшествия в разгар семейной ссоры. Разгоряченных супругов едва разняли сотрудники полиции. Во время допроса им удалось выяснить, что драка – результат словесной перепалки.

Как отметила супруга актера, который  известен благодаря 9-летнему роману с Шарлиз Терон, он долго и сильно держал ее за руки, несмотря на ее просьбы отпустить. Все остальные детали ссоры супруги решили сохранить в тайне. По словам Агаты, муж попросил ее не выносить сор из избы.

Однако, несмотря на молчание любимой, Стюарт Таунсенд все равно будет отвечать за содеянное. Ранее его уже брали под стражу за бытовое насилие. Также 46-летний актер будет нести ответственность за уговоры сокрытия преступления.

Стюарт Туансенд
Стюарт Таунсенд с женой / Фото The Sun 

blog_ava
В Одесской области маршрутка протаранила другую: много пострадавших – фото с места ДТП
сегодня
698
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Скандал Шарлиз Терон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
сегодня 11:54 Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 88
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
15 сентября 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 206728
Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
15 сентября 14:14 Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
Юлія Девда 1629
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
15 сентября 11:26 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 729
Наркотики, клубы и любовницы: самые громкие скандалы, в которые "влипал" принц Гарри в молодости
15 сентября 09:36 Наркотики, клубы и любовницы: самые громкие скандалы, в которые "влипал" принц Гарри в молодости
Анастасія Манюхіна 646
Новости
Больше новостей
Залиште відгук