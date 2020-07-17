В Лондоне продолжается суд по делу голливудского актера против издания The Sun, которое Джонни Депп обвиняет в клевете об избиении экс-жены Эмбер Херд. Бывшего возлюбленного поддержали кинозвезда Вайнона Райдер и певица Ванесса Паради, в браке с которой у них родилось двое детей.

Судебная волокита вокруг развода Джонни Деппа и Эмбер Херд длится около трех лет. Звезды стремятся вернуть хорошую репутацию, которую запятнали обвинениями в адрес друг друга. Как информирует издание Reuters, свидетельство в суде в поддержку бывшего дали Вайнона Райдер и Ванесса Паради.

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Бывшие голливудского актера заверили, что он никогда не был жестоким по отношении к ним, никогда не проявлял агрессии и всегда становился на их защиту. Поэтому физическое насилие Джонни Деппа в отношениях с Эмбер Херд они называют "ложными фактами".

Ванесса Паради, которая прожила в браке с Джонни Деппом 14 лет, уверяет, что он был добрым, внимательным и щедрым отцом для двух общих детей. Она также заверила, что его обожали и съемочные группы, ведь несмотря на мировую известность и огромный успех актер оставался скромным и относился с уважением ко всем. Поэтому насильственные действия, которые описывает Эмбер Херд в суде, не имеют ничего общего с настоящим Джонни Деппом.

"Суждение, что он чрезвычайно жестокий – это чтото далекое от Джонни, которого я знала и любила. Я не хочу называть никого лжецом, но по моему опыту с Джонни невозможно поверить, что такие ужасные обвинения правдивы", – заявила Вайнона Райдер, роман актера с которой длился 4 года.

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Следует заметить, что Ванесса Паради и Вайнона Райдер должны лично свидетельствовать в суде, однако адвокаты Джонни Деппа заявили, что в этом нет никакой необходимости. Поэтому их пространные показания предоставили прессе, а суждения о том, что актер никогда не был насильником в отношении бывших партнерш, не обжаловали.