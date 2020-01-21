Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт после развода остаются партнерами по бизнесу. Бывшая звездная пара имеет винодельню Château Miraval. В западных СМИ появилась информация о том, что скоро бывшие влюбленные выпустят еще и новое розовое шампанское.

После расставания у Анджелины и Брэда есть много личных недоразумений, однако это никак не влияет на их общий бизнес, и они продолжают его развивать. Звезды еще в 2011 году приобрели во Франции замок и виноградник Мираваль. И начали изготавливать вино. Теперь Питт и Джоли расширяют свой винный бизнес и в планах имеют выработки шампанского. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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В начале развода с Брэдом Питтом Джоли говорила, что она будто потеряла саму себя. По словам актрисы, ей было очень больно, и она стала маленькой и ничтожной". Но позже 44-летняя Анджелина Джоли позировала для глянцев и давала откровенные интервью. В частности, снялась для декабрьского выпуска Harper's Bazaar, в интервью которому рассказала о желании сменить место жительства.

Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить их отец,

– заявила Джоли.

После прихода в норму от разрыва с мужем звезда строит карьерные планы, снимается в фотосессиях для журналов и воспитывает детей.



Анджелина Джоли / Instagram / @angelinajolieofficial

В вопросах бизнеса бывашая пара Анджелина Джоли и Брэд Питт все же нашли общий язык. И дела актера в творчестве также улучшились. После развода он успел завоевать несколько наград и получил номинацию на "Оскар". Также в прессе говорят о восстановлении отношений Питта с бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон, однако сам актер никак не комментирует, а Дженнифер отрицает их сближение.



Брэдд Питт на церемонии вручения SAG Awards 2020 / Фото: Associated Press