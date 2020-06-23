Известный миллионер, сценарист и продюсер Стив Бинг совершил самоубийство. Бывший бойфренд Элизабет Хёрли выбросился из окна. На момент смерти ему было 55 лет.

Первыми об этом сообщили журналисты таблоида TMZ. По их данным, миллионер Стив Бинг покончил жизнь самоубийством в понедельник, 22 июня. Мужчина выпрыгнул из балкона своей квартиры в Калифорнии, расположенной на 27 этаже. Шансов выжить после падения у Стива Бинга не было: он умер на месте инцидента.

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Сейчас правоохранители выясняют все детали смерти бизнесмена. Рассматривается версия, что Стив Бинг покончил жизнь самоубийством из-за депрессии. Знакомые миллионера рассказали. что пребывание на самоизоляции и недостаток общения повлияли на психическое состояние экс-бойфренда Элизабет Хёрли. Однако это пока неофициальная причина самоубийства.

Что известно о Стиве Бинге

Всего в 18 лет Стив Бинг получил в наследство от дедушки 600 миллионов долларов. Тогда мужчина решил бросить учебу в Стэнфордском университете и начать карьеру в Голливуде. Уже в 2000 году он стал продюсером фильма "Убрать Картера", в котором сыграл Сильвестр Сталлоне. Кроме этого, Стив Бинг вложил немалую сумму в успешный фильм "Полярный экспресс".

В то же время мужчина славился в Голливуде благодаря своей личной жизни. Стив Бинг крутил романы с самыми красивыми женщинами мира. Его избранницами в свое время были Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман и Миранда Керр. Также несколько месяцев Стив Бинг встречался с актрисой и моделью Элизабет Хёрли. Но когда звезда забеременела, бизнесмен заявил, что это не его ребенок. Впоследствии экспертиза подтвердила: Демиан Хёрли – сын Стива Бинга.

За 55 лет Стив Бинг так и не решился создать семью. Вероятно, состояние бизнесмена перейдет дочери теннисистки Лизы Бондер, которая в суде отвоевала долю наследства, что оставил отец миллионера – Питер Бинг.