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Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом

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Тревор Энгельсон и Трейси Курланд
Тревор Энгельсон и Трейси Курланд / Фото из открытых источников

43-летний продюсер Тревор Энгельсон поделился радостным событием. Они с женой Трейси Курланд ждут появление первенца.

О беременности своей 33-летней жены Тревор сообщил в инстаграме. Супруги отметили, что появления ребенка ждут в сентябре. У них должна родиться девочка.

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Хотя и на кадре влюбленные предстали в защитных масках, их счастливые и радостные глаза все равно можно заметить.

Будущая мама года и отец девочки! Малышка, мы так взволнованы твоим будущим появлением в сентябре,
– написал Энгельсон.


Счастливые родители ждут появления дочери / Instagram

Что известно об отношениях Тревора Энгельсона и Трейси Курланд?

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд начали встречаться в ноябре 2017 года. Трейси – диетолог, специалист здорового питания. Через год после знакомства кинопродюсер сделал предложение наследнице 200-миллионного состояния, которым владеет отец Трейси, банкир Стэнфорд Керленд. В октябре 2018 года пара устроила вечеринку по случаю помолвки.


Тревор Энгельсон во второй раз женился / @jesslacher

Свадебная церемония состоялась 11 мая в Калифорнии: влюбленные обменялись кольцами и присягой любви и верности на одном из пляжей Монтесито.

Что известно об отношениях Тревора Энгельсона и Меган Макрл?

Меган Макрл и Тревор Энгельсон познакомились в 2004 году. В 2011 году пара поженилась. Их свадьба проходила на Ямайке. Уже через 2 года Меган Маркл подала на развод. Причиной трещины в отношениях стала популярность актрисы, которую принес ей сериал "Форс-мажоры". К тому же, супруги жили на 2 страны: Тревор – в Лос-Анджелесе, а Маркл – в Торонто. Удаленная жизнь друг от друга сыграла супругам не на руку.

В 2018 году биограф Меган Маркл написал в книге о ней, что актриса полностью разорвала отношения с бывшим мужем, и даже обручальные кольца вернула ему почтой.

Меган Макрл і Тревор Енгельсон
Меган Макрл и Тревор Энгельсон / Pinterest

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные родители Меган Маркл
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