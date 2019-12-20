Бывший повар Елизаветы II рассказал, как королевская семья отмечает Рождество

Каждый год Елизавета II приглашает всех родственников на праздничный королевский ужин и записывает для британцев особое поздравление с Рождеством. Однако что остается за безупречным кадром - этот вопрос интересовал, пожалуй, миллионы людей во всем мире. Немножко секретов решил рассказалбывший повар Ее Величества Даррен МакГреди.

В комментарии US Weekly он рассказал, что представители британской монархии ежегодно собираются в резиденции королевы в Сандрингеме. Ее Величество не просто так выбирает именно этот роскошный особняк, ведь он расположен возле леса, поэтому репортеры не имеют доступа к территории резиденции.

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В уютном доме собираются чуть ли не все члены королевской семьи. Сначала, по словам Дарена МакГреди все завтракают традиционными булочками, которые называются сконами, и пьют душистый чай. Уже после завтрака Елизавета II и ее потомки принимают участие в праздничной литургии в одной из церквей. На мероприятие приходят сотни британцев, поэтому герцоги охотно желают им веселых праздников.

Однако сам рождественский ужин напоминает спецоперацию. По словам Дарена МакГреди, для приготовления блюд кулинары должны выбрать лучшие продукты. Ингредиенты доставляются в Сандрингем на военных грузовиках и проходят тщательную проверку.

Я помню поставщика фруктов и овощей. У него было 6 или 10 ящиков груш, и мы выбирали из них только 12,

- вспомнил Дарен МакГреди.

Интересно, что дети всегда ужинают отдельно от своих родителей. Для них подают другие блюда, учитывая питательность и возможные диеты. А вот на столе Елизаветы II можно увидеть немало калорийных блюд. Обычно королева заказывает много запеченных индеек, жареную картошку, голову кабана, фуа-гра и рождественские пудинги. Особое меню разрабатывают для королевских собак.

Ожидается, что в 2019 году на Рождество королевы Елизаветы II приедут не все ее родственники. Так, герцоги Сассекские решили провести праздник в США и погостить в доме мамы Меган Маркл Дори. По словам инсайдеров, супруги хотели устроить особенный день для маленького Арчи, поэтому Ее Величество поддержала такое решение.

Поскольку это первое Рождество Арчи, они хотят, чтобы оно было особенным. Они будут отмечать праздник вчетвером. Они имели большой стресс из-за травли в СМИ. Семья для них сейчас – приоритет в жизни,

– рассказал инсайдер.