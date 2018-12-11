Бывший участник DZIDZIO Julik начал вокальную карьеру и выпустил первую песню "Та яку люблю"

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Julik презентовал первую песню "Та яку люблю"
Julik презентовал первую песню "Та яку люблю" / Пресс-служба Назара Гука

Бывший участник DZIDZIO Julik, настоящее имя которого Назар Гук, объявил о начале вокальной премьеры. Его первым хитом стала авторская песня "Та яку люблю". В ней говорится о парне, который каждый день радуется тому, что имеет любовь и поддержку в своей жизни.

Первый проникновенный сингл "Та яку люблю" появился на YouTube-канале исполнителя 10 декабря. Julik теперь стал не только саунд-продюсером, актером и ди-джеем, а еще и исполнителем, который уверенно ступил на путь артиста. Но в то же время начинающий певец добавляет, что профессию DJ покидать не собирается, ведь эти две сферы тесно переплетаются одна с одной.

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Julik
Julik презентовал первую песню "Та яку люблю" / Пресс-служба Назара Гука

До недавнего времени, говорил что не знаю, буду ли петь! Вот настал этот момент, когда я сам написал песню и решил ее презентовать на широкий круг. Признаюсь, что колебался, стоит ли начинать это дело, но после положительных отзывов друзей решил попробовать!,
– прокомментировал выход своего первого трека Julik.

Исполнитель добавляет, что эта песня о парне, который благодарен ежедневной поддержке своей любимой. Ведь именно такие люди помогают двигаться дальше и приносить в нашу жизнь то, чего не хватает. Песню экс-участник команды DZIDZIO создал в дороге в Закарпатскую область, куда ехал с DJ-сетом в один из ночных клубов. Удивительные пейзажи и атмосфера и помогли родиться первой песне Julik.

Julik - "Та яку люблю"​: смотреть видео онлайн

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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