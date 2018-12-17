Cardi B надела платье от украинского дизайнера: фото

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Cardi B
Cardi B / Instagram/ @iamcardib

Знаменитости с мировыми именами все чаще выбирают наряды от украинских дизайнеров. Известная американская хип-хоп певица Cardi B пополнила их ряды. Для выхода перед концертом в Нью-Йорке она выбрала пальто от одесского бренда WeAnnaBe.

В нарядах от украинских дизайнеров уже были замечены королева Рания, Ledy Gaga, Дакота Джонсон и другие. Ряды этих знаменитостей пополнила американская певица Cardi B.

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Перед концертом на площади Madison Square она предстала перед папарацци в шерстяном пальто осенне-зимней коллекции с эко-мехом на лацканах от украинского бренда WeAnnaBe. Дизайнер этой марки одежды – украинка Анна Сокол. К слову, американская исполнительница уже не впервые выбирает украинские наряды. В октябре она надела юбку-карандаш от бренда WeAnnaBe, а позже появилась в костюме от марки Jimmy Kimmel Live.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WeAnnaBe (@weannabe)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WeAnnaBe (@weannabe)

 

Напомним, недавно хип-хоп исполнительница сообщила о разводе со своим мужем музыкантом Offset. Сообщалось, что 26-летняя звезда подала на развод из-за измены своего возлюбленного. Однако он отрицает это обвинение и хочет вернуться в семью. Offset начал оправдываться и умолять Cardi B сохранить их союз.

Теги: LifeStyle Музыка Стиль и мода Мода Cardi B
Источник: 24 канал
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