Cardi B обнажила грудь в провокационном платье: фото 18+

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Cardi B показала грудь в сексуальном платье / Instagram / @iamcardib

Знаменитая американская рэперша Cardi B любит эпатировать благодаря необычному наряду. Но даже на особые праздники артистка не отказывается от соблазнительных платьев, демонстрируя свою пышную грудь.

14 декабря американский рэпер Offset отмечал день рождения. Артисту исполнилось 28 лет. По этому случаю зажигательный Offset устроил шумную вечеринку в Лос-Анджелесе, на которую пригласил звездных друзей и коллег. Не пропустила праздника и его жена – известная рэперша Cardi B, которая стала звездой вечеринки благодаря своему образу.

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Артистка выбрала для вечеринки корсетное черное платье, которое является трендовым в этом сезоне. Наряд из экокожи имел прозрачные вставки на талии и провокационное декольте. Поэтому все друзья Cardi B могли увидеть ее пышную обнаженную грудь. На нескольких фото видно, как певица прикрывает интимные места руками, но в основном без колебаний позирует перед камерами.

Вероятно, муж рэперши Offset не против такого эпатажа возлюбленной. Американский певец сопровождал ее на празднике и охотно делал совместные фото с Cardi B.

Реперка Cardi B у провокативній сукні
Рэперша Cardi B в провокационном платье / Instagram / @iamcardib

Cardi B на вечірці Тейлор Свіфт
Cardi B на вечеринке Тейлор Свифт / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OFFSET (@offsetyrn)

Как известно, рэперша любит делать акцент на своей пышной груди. Пластическую операцию она сделала в 2018 году, сразу после рождения единственной дочери Калчер. В сети артистка объяснила, что это была ее подростковая мечта, поэтому Cardi B согласилось на увеличение груди. Кроме этого, рэперша подчеркнула, что не намерена скрывать пышный бюст от публики, поэтому выбирает платья, которые выгодно подчеркивают ее формы.

Журналисты LifeStyle 24 подобрали 3 выхода Cardi B, которые подтверждают заявление рэперши:

Cardi B
Cardi B / Getty Images

Сексуальна Cardi B
Сексуальная Cardi B / Getty Images


Cardi B / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Cardi B
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