Cardi B обнажила пышную грудь на светской вечеринке: фото 18+

Популярная американская реперша Cardi B раз отличилась эпатажной провокацией. Артистка пришла на вечеринку по случаю вручения Грэмми в раскованном платье с откровенным декольте.

Мероприятие состоялось в Калифорнии 25 января. Сотни знаменитостей в роскошных платьях и костюмах появились на красной дорожке вечеринки. В то же время скандальная реперша Cardi B выбрала платье, которое выглядело очень эпатажно в кадре.

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Розовый блестящий наряд был приталенным, поэтому все участники мероприятия могли увидеть стройную талию звезды и ее пышные ягодицы. Наибольший эротичности образу добавляла зона декольте, которая едва прикрывала обнаженную грудь Cardi B. В течение вечера артистка пыталась поправлять одежду, однако журналисты все же сняли кадры, на которых видно силиконовые накладки, наклеенные на интимные места реперши.



Cardi B обнажила грудь в платье / Getty Images

На вечеринке певицу сопровождал ее муж – рэпер Offset. Артист добавлял провокации совместному выходу, касаясь перед камерами пышной груди любимой. И сама Cardi B была в восторге от этого, что видно на снимках.



Реперша Cardi B с мужем / Getty Images

Это не раз первый после увеличения груди Cardi B выбирает слишком эротические наряды. Операцию певица сделала в 2018 году сразу после рождения единственной дочери Калчер. Звезда объяснила, что это была ее подростковая мечта, потому пышный бюст она больше не будет скрывать. Из-за этого певица и выбирает платья с акцентом на провокационные декольте.



Реперша Cardi B в провокационном платье ​/ Instagram / @iamcardib



Cardi B / Getty Images



Cardi B / Getty Images