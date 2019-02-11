Cardi B появилась на Грэмми-2019 в неудобном платье с любимым, которого обещала бросить: фото

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Cardi B на Грэмми-2019
Cardi B на Грэмми-2019 / www.gettyimages.com

Американская реперка Cardi B отметилась на красной дорожке Грэмми-2019. На вручение музыкальных премий она пришла в неудобном и довольно экстравагантном платье. Что интересно, ее поддерживал муж, рэпер Offset, о расставании с которым она объявила в конце 2018 года.

Как известно, Cardi B любит поражать поклонников сексуальным платьями, поэтому на торжественной церемонии Грэмми к ней было приковано большое внимание СМИ. Но зажигательная Cardi B не надела одно из своих мини-платьев, отдав предпочтение довольно экстравагантному образу.

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Хип-хоп певица засветилась в винтажном наряде от бренда Mugler, которое они выпустили еще в 1995 году. Платье состояло из бежевого боди и зауженной на коленях бархатной юбки. Наряд очень напоминал раскрытую раковину, а сама же Cardi B была жемчужиной в ней.

Cardi B
Cardi B на Грэмми-2019 в экстравагантном платье /Getty Images

И хотя наряд эффектно выделялся из сотен других, однако он было очень неудобным. Cardi B едва передвигалась в платье, а рядом с ней все время шагал ее муж Offset. Вместе с любимым она демонстрировала нежные и кое-где страстные чувства, подтверждавшие их воссоединение.

Cardi B та Offset
Cardi B и Offset на Грэмми-2019 / Getty Images

Cardi B
Cardi B на Грэмми-2019 / Getty Images

Рэпер также поддерживал свою любимую жену в зале вручения премий Грэмми, – Cardi B также удостоилась награды в номинации "Лучший рэп-альбом".

Cardi B та Offset
Cardi B и Offset на Грэмми-2019 / Getty Images

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Что известно о расставании Cardi B и Offset?Еще в декабре 2018 года в своем Instagram Cardi B сообщила своим подписчиков, что решила порвать отношения с отцом их совместной дочери Калчер Кари Сефас. Причиной неожиданного расставания стала возможна измена Offset, о которой уже давно подозревала хип-хоп певица. Осенью 2018 года из-за этого Cardi B дважды "вляпалась" в скандалы, когда встрягла в драку с сестрами-барменами в стрип-клубе в Нью-Йорке. Знаменитость была убеждена, что одна из сестер возможно находилась в сексуальной связи с ее мужем. На нее подали в суд, однако все судебные заседания певица игнорировала.

Стоит добавить, что совместная дочь американских исполнителей стала первым ребенком для Cardi B и четвертым для Offset, который имеет трех детей от предыдущих отношений. Малышка родилась через две недели после того, как новоиспеченная мама подтвердила, что она и Offset тайно поженились.

 

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Теги: LifeStyle Музыка Мода Звездные романы Cardi B
Источник: LifeStyle 24
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