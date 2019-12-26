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Cardi B продемонстрировала свое семейное гнездышко: потрясающие кадры роскошного поместья

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Cardi B / Instagram / @iamcardib

Одна из самых эпатажных исполнительниц современности в рождественский вечер объявила, что нашла свое идеальное место для семейной жизни в Атланте. Она опубликовала на официальной странице в инстаграме настоящую экскурсию по дому. Стоимость поместья, которое пара выбрала после двух лет поисков, составила почти 6 миллионов долларов.

Реперша Cardi B вместе с мужем Offset порадовала поклонников приятными подробностями своей личной жизни. После двух лет в официальном браке пара все же определилась со своим постоянным местом жительства. Они признались, что наконец приобрели идеальное имение и не скрывали своего счастья от переезда.

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Влюбленные никак не могли прийти к согласию относительно окончательного варианта, ведь их взгляды даже на локацию будущего дома расходились.

Мы размышляли над тем, чтобы самостоятельно построить свой дом, но это достаточно сложно, учитывая то, что мы имеем семью. Спасибо риэлтору и Богу за то, что у нас теперь есть дом,
– прокомментировала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cardib (@iamcardib)

Стоимость поместья вместе с прилегающей территорией составила 5,75 миллионов долларов. Дом, площадью в две тысячи квадратных метров, расположен на территории в 2,5 гектара. На видео можно заметить, что мебели в доме почти нет, но елка оказалась на почетном месте.

В доме пять спален, семь ванных комнат и большая кухня, на которой, по словам Cardi B, она будет готовить свои кулинарные шедевры. Ее муж выражал восторг от гаража, в котором можно припарковать восемь автомобилей. В доме даже нашлось место для комнаты-сейфа, в котором будет храниться оружие.

будинок карді бі
Поместье Cardi B

маєток карді бі
Поместье Cardi B

маєхток карді бі
Поместье Cardi B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cardib (@iamcardib)

 

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
16792
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Cardi B Новости LifeStyle
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