Cardi B проигнорировала судебное заседание из-за яркой фотосессии в Майами: фото

Американская исполнительница Cardi B отдыхает на пляже Майами вместо того, чтобы отбывать суд из-за драки с певицей Ники Минаж, а также с сестрами-барменами в стрип-клубе в Нью-Йорке.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Снимки с морского побережья, где артистка плавала на доске для серфинга, увидели представители суда и заявили, что ей грозит арест, если она снова проигнорирует заседание. Адвокат Cardi B в свою очередь отметил, что присутствие певицы на суде не является обязательным, на что ему ответили, что немедленно должна появиться в Нью-Йорке до 7 декабря.

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Вы должны сообщить ей, что если она не появится для решения суда 7 декабря, то, скорее всего, суд назначит ей ордер на арест,

– говорится в сообщении для адвоката Джеффа Керна.

Как оказалось, Cardi B вынуждена была проигнорировать судебное заседание из-за фотосессии в Майами. Ее можно было увидеть в странноватом образе тигра – она надела раздельный оранжевый купальник, а все ее тело было разрисовано тигриніми полосами. Образ был дополнен массивными кольцами-серьгами, ярким макияжем и прической в форме двух колосков.

Что известно о драках певицы Cardi B?

О бунтовщице Cardi B в западном шоу-бизнесе говорят уже давно. Так, этой осенью артистка дважды вляпалась в скандалы, когда влезла в драку с исполнительницей Ники Минаж, а также с сестрами-барменами в стрип-клубе в Нью-Йорке. В первом случае обвиняемая Cardi B заявляла, что Ники обсуждает за плечами ее материнство, а во втором, что одна из сестер возможно находилась в сексуальной связи с ее мужем, хип-хоп-исполнителем Offset. Судебное заседание по делу Cardi B сначала назначили на 29 октября, потом его перенесли на 3 декабря.