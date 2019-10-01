Cardi B смело обнажила грудь в откровенном платье: фото

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Cardi B
Cardi B / www.gettyimages.com

Рэперша Cardi B завоевала неофициальный титул среди поклонников – "королева эпатажа". Певица умеет откровенно одеваться и одновременно быть уверенной в себе.

В понедельник, 30 сентября, эффектная Cardi B попала в объективы папарацци в откровенном образе в Париже, где сейчас проходит Неделя моды.

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Для светского выхода рэперша надела латексное платье темно-фиолетового оттенка с очень глубоким декольте. В таком наряде звезда в очередной раз засветила пышную грудь. Добавим, что певица не скрывает того, что ложилась под нож пластического хирурга.

Однажды Cardi B даже пошутила в сети о том, что не умеет плавать и поэтому она сделала большую грудь. "Чтобы всплывать", – шутя добавила звезда.

Cardi B
Cardi B / Getty Images

Cardi B
Cardi B / Getty Images

На следующий день, 1 октября, Cardi B посетила шоу Chanel весна-лето 2020 в твидовом черно-белом костюме, который она дополнила стильной шляпой и пальто с популярным принтом под названием "гусиная лапка".

Cardi B
Cardi B / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Неделя моды Cardi B
Источник: LifeStyle 24
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