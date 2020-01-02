Целебная сила любви: Кэти Перри призналась, что помогло ей побороть депрессию

Знаменитая исполнительница стала лицом модного глянца Vogue India. Кэти Перри примерила яркие образы и рассказала об отношениях со своим женихом, британским актером Орландо Блумом. Именно он стал для звезды духовным партнером и помог успокоить эмоциональную боль и страдания.

Американская певица откровенно призналась, что ей пришлось пережить тяжелую депрессию несколько лет назад. Она обращалась за психологической помощью к медикам и прибегала к народным методам лечения, посещала многочисленные терапии, однако все это не способствовало восстановлению ее эмоциональной стабильности.

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Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-нибудь говорили, это то, что что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни,

– призналась певица.

Она отметила, что настоящим спасением в борьбе с внутренними противоречиями стали чувства. 42-летний Орландо Блум тоже постоянно находится в поисках баланса и гармонии, в которой так нуждается Кэти Перри.

Знаменитость подтвердила, что любовь не приходит в 20 лет и существенно отличается от романов и интриг. Сейчас для нее чувства – это партнерство, дружба и способность быть для кого-то полным отражением.

Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытащим яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения,

– рассказала Кэти Перри.

Напомним, что знаменитости начали встречаться еще в 2016 году. Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберётся пойти к алтарю и в который раз переносят дату свадебной церемонии.