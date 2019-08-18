Целлюлит и растяжки на груди: певица Стейси Соломон откровенно демонстрирует тело после родов

Британская певица и телеведущая Стейси Соломон, которая в мае 2019 года в третий раз стала матерью, откровенно демонстрирует свое тело после родов в социальной сети Instagram, за которым следят более 2 миллионов пользователей.

Instagram признан одной из наиболее опасных социальных сетей, ведь "идеальные" фото блоггеров и моделей негативно влияют на отношение к себе у обычных женщин, из-за чего они теряют уверенность и считают себя непривлекательными. То же самое происходит и с фотографиями после рождения детей. Некоторые знаменитости сразу после родов демонстрируют свои подтянутые тела, убеждая подписчиков, что можно выглядеть, как "ангел" Victoria's Secret и с годовалым малышом. Однако такое часто вводит в заблуждение простых девушек и женщин, которые стали матерями.

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Но есть и другие звезды, которые не скрывают своего тела и демонстрируют настоящие реалии, которые случаются с многими после рождения детей. К примеру, певица Стейси Соломон, которая стала популярной после своего участия в британском шоу X Factor. 29-летняя звезда воспитывает троих детей, а последнего сына Рекса она родила 23 мая.

Так, Стейси Соломон на своей странице в Instagram публикует откровенные фото, на которых демонстрирует растяжки на груди и целлюлит. Однако все время женщина наслаждается материнством и не боится демонстрировать свое тело. Таким образом Стейси мотивирует других женщин и убеждает в том, что не нужно комплексовать.

Я люблю свое тело. Каждую его частичку. Даже те места, которые общество критикует. Это все должно было произойти для того, чтобы родился он (ребенок Рекс, – LifeStyle 24). И Зекари. И Лейтон. Целлюлит прекрасный,

– добавила в подписи певица.