Целовались и провели ночь вместе, – подруга Уитни Хьюстон впервые подтвердила слухи об их романе

Прошло более 7 лет со времени смерти талантливой американской певицы Уитни Хьюстон, однако ее жизнь до сих пор обсуждают в СМИ. Очередным поводом для резонансных новостей стало признание ее подруги Робин Кроуфорд об интимных отношениях со звездой.

Уже несколько лет в СМИ появляются резонансные новости о лесбийских отношениях Уитни Хьюстон. И брат артистки, и ее муж заявляли, что даже знают, кто была та женщина, которая покорила сердце артистки. На днях резонансную информацию подтвердила сама Робин Кроуфорд, которой и приписывали эти отношения. Как сообщает NBC, подруга и ассистентка знаменитой вокалистки рассказала об этом в своих мемуарах, которые вышли в мир с названием "Моя жизнь с Уитни Хьюстон".

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По словам Робин, с поп-дивой она познакомилась в 1980 году в Нью-Джерси. Именно тогда между ними и вспыхнули чувства, которые переросли в длительные отношения.

Именно этим летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, а просто произошло. Это было здорово. Сразу после этого мы провели ночь вместе,

– призналась Робин Кроуфорд.

Подруга Уитни Хьюстон не скрывает, что была влюблена в певицу. Однако женщины должны были скрывать информацию о своем романе, чтобы не навредить популярности звезды. Робин Кроуфорд убеждает, что они никогда не обсуждали планы на будущее, поскольку просто наслаждались общением друг с другом.

"Она сказала, что если люди узнают о наших отношениях, то будут использовать это против нас. Поэтому я держала все в секрете. Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки: "гей", "лесбиянка", а просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда", – добавила она.



Уитни Хьюстон с подругой / Pink News

На пути отношений Уитни и Робин стояло не только общественное мнение, но и мама певицы. Она не одобряла роман между женщинами и считала такие предпочтения психическим отклонением.

Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что мои чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом,

– заявила Робин Кроуфорд.

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что старший брат певицы Гэри Гарлонд подтвердил слухи о лесбийских отношениях Уитни Хьюстон. Мужчина заявил, что его сестра и впрямь встречалась со своей ассистенткой Робин Кроуфорд. Тогда артистке было 18 лет, а ее карьера стремительно переходила от модельной к вокальной. Уитни Хьюстон даже поселилась в доме Робин и переживала нелегкие времена из-за развода родителей.

Кроме этого, экс-бойфренд певицы Брэд Джонсон также видел особую связь любимой с ее ассистенткой. Однако женщины старательно скрывали свои чувства и подбирали слова в присутствии других.



Уитни Хьюстон из Робин Кроуфорд / People