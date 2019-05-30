Целый мир, наполненный любовью, – Настя Каменских откровенно о любви к Потапу

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Пока супруги отдыхают в Турции, наслаждаясь медовым месяцем, время от времени к каждому из них приходит вдохновение написать о своих чувствах, которые так долго приходилось скрывать. Впервые за долгое время Настя Каменских рассказала, что чувствует к своему мужу и экс-коллеге Потапу.

Новую фотографию со свадьбы, под которой написала трогательные слова в адрес Потапа, Настя Каменских опубликовала на странице в Instagram.

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Певица начала откровенные признания со слов благодарности поклонникам, которые не устают поздравлять их с женитьбой. Она написала, что очень любит своих фанатов и пытается делиться с ними каждым днем, однако самое сокровенное, а именно любовь с Потапом, они хотели сохранить для них двоих. Однако, когда пришло время, они рассказали о важнейших чувствах с помощью творчества и музыки.

Любовь – это большое и высокое чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, наполненный любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и чувствовать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частью вашей вселенной,
– прокомментировала Настя Каменских фотографию с Потапом.

Потап і Настя
Потап и Настя Каменских​ / Instagram  / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Настя Каменских Потап и Настя Потап
Источник: LifeStyle 24
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