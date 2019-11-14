"Цена правды": Джамала записала саундтрек к фильму о Голодоморе

28 ноября в украинский прокат выходит фильм, рассказывающий историю валлийского журналиста Гарета Джонса. Именно он первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине. Певица Джамала, которая на весь мир презентовала болезненную историю о геноциде крымскотатарского народа, стала автором саундтрека, который прозвучит в финальных титрах фильма.

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Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Музыку к песне Джамала написала самостоятельно, слова – в соавторстве с Викторией Платовой. Премьера клипа на песню "Цена правды" состоится накануне Дня памяти жертв голодомора и украинской премьеры фильма.

Меня поразила история, которая стала основой для фильма. События ленты разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством,

– поделилась впечатлениями Джамала.