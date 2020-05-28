Центр Довженко в Киеве закрыли из-за неплатежеспособности

Представители Национального центра Александра Довженко в столице Украины заявили, что больше не в состоянии удерживать структуру и ее работников. От начала 2020 года в Центре Довженко были значительные финансовые трудности, из-за которых в конце мая было решено закрыть помещение.

Заявление о неплатежеспособности представители Довженко-Центра обнародовали 28 мая на фейсбук-странице арт-пространства.

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Причины закрытия Центра Довженко

Причинами такой кризисной ситуации в Центре называют неполучение планового государственного финансирования от начала 2020 года по бюджетной программе 1806030 "Государственная поддержка кинематографии". А также саботаж руководством Госкино своих обязанностей в вопросах организации бюджета и представление в Минфин заниженных показателей финансирования Центра.

Поскольку фонд заработной Центра покрывается 70% бюджетных средств, по состоянию на май была невыплаченной заработная плата работников за январь и февраль 2020. Поэтому руководство Центра вынуждено было перевести весь личный состав на 2/3 оклада в марте-мае. Кроме этого весь доход от хозяйственной деятельности Центра также был направлен на выплаты зарплат работникам, а уплату за налоги и сборы, коммунальные услуги и охрану заведения Центр осуществлял за свой счет.

На неплатежеспособность также повлиял карантин, введенный в Украине с середины марта по сегодня, а это обычно – основной доход для Центра Довженко. Из-за этого все оборотные средства предприятия исчерпаны, а "возобновление бюджетного финансирования в связи с неутверждением паспорта бюджетной программы в ближайшее время не прогнозируется".

Администрация Центра сделала все, что в ее силах, чтобы сдержать катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за отсутствия бюджетного финансирования и тотальной потери доходов из-за действия карантинных ограничений, в течение 5 месяцев обеспечивая функционирование институции. К сожалению, ресурсы Центра полностью исчерпаны,

– пояснили в администрации Центра.

По словам представителей музея, обращение в Министерство культуры и информационной политики и Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой возобновить бюджетное финансирование предприятия результатов не дали, а весь фильмофонд, который хранится в Центре Довженко находится под угрозой целостности из-за климатических условий и охраны, которые у музея больше нет возможности обеспечивать.

Что известно про Центр Довженко?

Национальный центр Александра Довженко – это государственный фильмофонд Украины и аудиовизуальный архив, который работает как музей, а также большой художественный центр для проведения различных культурный событий. На территории Центра было основано арт-кластер, который объединяет ряд общественных инициатив в сфере современного искусства – театра, музыки, книгоиздания и др. Поэтому Довженко-Центр кроме киноархива и кинолаборатории также работает как популярная площадка для проведения концертов и перформансов.