Цены в гостиницах Одессы снизились до исторического минимума: сколько стоят сутки проживания

В связи с пандемией коронавируса цены на проживание в гостиницах Одессы снизились до исторического минимума. Средняя цена за сутки составляет 650 гривен. Это вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом. Зато растет спрос на коттеджи и базы отдыха.

Гостиничный бизнес также страдает от коронавирусной болезни. Из-за отсутствия транспортного сообщения для туристов и закрытия границ гостиничные номера пустуют. Также нет спроса в этой сфере из-за того, что люди боятся инфицирования. Информационное агентсво "Интерфакс-Украина" сообщает о том, что цены на проживание в одесских гостиницах значительно снизились.

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Соответствующий комментарий агентству дал основатель компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

На сегодня средняя цена в одесских отелях, которые имеют три или четыре звезды, составляет 650 гривен в сутки. Это самый низкий показатель за последние 20 лет. В аналогичный париод прошлого года такой номер стоил минимум в два раза дороже, в 2013 году – в три раза,

– рассказал эксперт.

Он также высказал прогноз, согласно которому показатель прибыли отелей в этом году составит всего лишь 20-40% по сравнению с прошлогодними показателями.

Положительная динамика может сохраняться в гостиницах коттеджного типа и базах отдыха. Они с апреля пользуются высоким спросом и выросли в цене в некоторых случаях до 50%. Многие туристы, которые обычно проводили летний отдых на Кипре, в Испании и Италии забронировали их на все лето,

– добавил Лупашко.

Также он отметил, что в этом году владельцы гостиниц не рассчитывают на приезд гостей из-за рубежа. Даже если такие туристы все-таки будут, то их количество будет минимальным, что не повлияет значительно на рынок.

Коротко о коронавирусе в мире

По состоянию на 19 мая в мире зафиксировали 4 920 500 случаев инфицирования коронавирусом. В общем от пандемии COVID-19 умерли 320 675 человек. Удалось выздороветь 1 928 045 пациентам. Несмотря на ослабление карантина в некоторых странах, количество больных увеличивается, поэтому остается большая вероятность заражения.