Цены на отдых в Турции и Египте: чего ожидать

Турция и Египет – два самых популярных направления для отдыха среди украинцев. В этом году цены на летние отпуска на популярных курортах будут дороже прошлогодних. Сейчас стоимость отеля на двоих стартует от 600 долларов, однако эта сумма существенно увеличится уже с июня.

О прогнозах относительно стоимости отдыха летом 2020 года в Турции и Египте в интервью 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства "Tasty travel" Дарья Сапожникова. Она подчеркнула, что удешевления туров ожидать не стоит. Владельцам гостиниц придется выполнять новые "послекарантинные" условия, которые потребуют дополнительных затрат.

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Стоимость отдыха в отелях Турции и Египта

Дарья Сапожникова рассказала, что сейчас самый бюджетный вариант трехзвездочного отеля в Турции будет стоить около 600 долларов на двоих (16 тысяч гривен), а пятизвездочного – около 900 долларов (24 тысячи гривен). В Египте цены на отдых в начале июля в пятизвездочном отеле стартуют от 750 долларов на двоих, что составляет 20 тысяч гривен. Однако эти суммы будут стремительно расти с июня и до конца августа.

В то же время Дарья Сапожникова отмечает, что даже бюджетные гостиницы в формате "все включено" доступны далеко не всем туристам. Это связано с тем, что соблюдение требований безопасного отдыха скажется дополнительным финансированием для предпринимателей. Так, в гостиницах должен быть дополнительный врач, необходимо проводить дополнительную дезинфекцию и самое главное – соблюдать расстояния между туристами.

В основном, отели – это масс-маркет. Они рассчитаны на то, что многие приезжают к ним на отдых, они все толпой идут есть, все толпой идут на пляж и там плотненько лежат. Сейчас же отдыхающим нужно заплатить за свой отдых, за дополнительные сервисы и за свободное место рядом с собой,

– пояснила Дарья Сапожникова.

Когда стоит ожидать наплыва туристов?

Основательница туристического агентства "Tasty travel" также отметила, что спрос на туры появится лишь тогда, когда люди будут уверены, что отели придерживаются всех надлежащих норм дезинфекции и социального дистанцирования.