Цензура по-русски: зрители увидят фильм "Рокетмен" с правками

Казалось бы, в XXI веке нет места цензуре, однако в России доказали обратное. Там зрители увидят биографический фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен" с заранее внесенными правками. В частности, в киноленте не будет сцен о наркотиках и интима.

Об этом рассказали журналисты "Дождь", которые побывали на премьерном показе "Рокетмена". Кроме этого, скандальную информацию подтвердил и кинокритик Егор Москвитин, который видел обе версии фильма: оригинальную, которую презентовали на Каннском кинофестивале, и адаптированную к российскому прокату.

Читайте также: Элтон Джон рассказал, что не хотел убирать из фильма "Рокетмен" секс-сцены и кадры с наркотиками

По словам журналистов, из биографического фильма убрали все сцены с мужскими поцелуями и фрагменты, где были наркотики. Кроме этого, российские зрители не увидят никаких пикантных кадров, в которых режиссеры пытались показать вспышку чувств между Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.

Хотя сам музыкант настаивал на том, чтобы его история была правдивой и не искаженной, журналисты The Guardian подозревали, что фильм может получить правки в отдельных странах. При этом в издании подчеркнули, что Элтон Джон изначально хотел "рассказать зрителям все", без украшений и вуалирования.

Я не жил жизнью, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией,

– откровенно заявил Элтон Джон.

Что известно о фильме "Рокетмен"?

Биографические киноленты становятся своеобразным трендом в Голливуде. После бешеного успеха "Богемной рапсодии" о группе The Queen в мире поспешили презентовать новый фильм – "Рокетмен".

По сюжету, Элтон Джон показывает свой путь к мировой славе и ошеломительному успеху. Все началось с того, что в 4 года артист начал играть на фортепиано и уже не мог представить свою жизнь без музыки. Благодаря своему таланту и настойчивости он десятилетиями находился на пике популярности, собирая аншлаги на концертах. Однако ради славы Элтон Джон должен был принимать судьбоносные решения, в частности, объявления о нетрадиционной ориентации.

У каждой рок-звезды бывают моменты, которые определяют всю жизнь. Где раньше была темнота, вдруг появляешься ты, и это будет безумное приключение,

– говорится в анонсе к фильму.

Инициатором создания биографической киноленты был сам артист. Еще в 2012 году он начал работу над сценарием и предполагал, что главную роль получит певец Джастин Тимберлейк. Впоследствии роль Элтона Джона предлагали Тому Харди. Однако в итоге режиссер Декстер Флетчер нашел идеального актера для этого фильма – Терона Эджертона, наиболее известного по кинокартине "Kingsman: Секретная служба".

Премьера фильма в Украине состоится 6 июня 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Рокетмен" на украинском: видео