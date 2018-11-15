Церемония награждения CMA Awards 2018: фото эффектного шоу

55 Читати новину українською
Церемония награждения CMA Awards 2018
Церемония награждения CMA Awards 2018 / bucklesandbulls.com

В среду, 14 ноября, город Нэшвилл штата Тенесси заполонили американские знаменитости. Причиной этого стало ожидаемое светское событие года – 52-я церемония награждения CMA Awards 2018.

Одна из самых престижных церемоний награждения кантри-певцов состоялась по традиции в Тенесси. Это уже 52-я по счету CMA Awards 2018. Среди номинантов – немало знаменитостей, которые уже успели покорить весь мир своим талантом. Престижные же награды получили Кит Урбан, Кэрри Андервуд, Люк Комбс, Крис Стейплтон и др.

Читайте также: В США наградили лучших кантри-певцов: победители CMA Awards 2018

Стоит отметить, что знаменитости тщательно подбирали наряды для выхода на красную дорожку. Известные вокалисты, музыканты, актеры и светские львицы засветили роскошные образы на CMA Awards 2018. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать эффектные наряды, которые артисты выбрали на церемонию награждения.

 

Стоит отметить, что знаменитые участники не только были зрителями, но и представили свои песни. Артисты сменили свои наряды на более соблазнительные и показали эффектные постановки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Country Music Association (@cma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Country Music Association (@cma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Country Music Association (@cma)

Что такое CMA Awards?Премия Ассоциации Кантри Музыки (CMA Awards) ежегодно проходит в США, начиная с 1967 года. В этом году состоялась 52-я церемония награждения, ведущими которой уже несколько лет подряд являются Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли. Победителей среди всех номинантов выбирают более 7400 профессионалов в данной области. Самая яркая и громкая ночь кантри-музыки прошла в Нэшвилле в среду, 14 ноября.

Теги: LifeStyle Награды Музыка
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
сегодня 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 297
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
390
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
14 ноября 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
396
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
14 ноября 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
366
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
879
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
13 ноября 18:00 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
256
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук