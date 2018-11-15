Церемония награждения CMA Awards 2018: фото эффектного шоу

В среду, 14 ноября, город Нэшвилл штата Тенесси заполонили американские знаменитости. Причиной этого стало ожидаемое светское событие года – 52-я церемония награждения CMA Awards 2018.

Одна из самых престижных церемоний награждения кантри-певцов состоялась по традиции в Тенесси. Это уже 52-я по счету CMA Awards 2018. Среди номинантов – немало знаменитостей, которые уже успели покорить весь мир своим талантом. Престижные же награды получили Кит Урбан, Кэрри Андервуд, Люк Комбс, Крис Стейплтон и др.

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Стоит отметить, что знаменитости тщательно подбирали наряды для выхода на красную дорожку. Известные вокалисты, музыканты, актеры и светские львицы засветили роскошные образы на CMA Awards 2018. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать эффектные наряды, которые артисты выбрали на церемонию награждения.

Стоит отметить, что знаменитые участники не только были зрителями, но и представили свои песни. Артисты сменили свои наряды на более соблазнительные и показали эффектные постановки.

Что такое CMA Awards?Премия Ассоциации Кантри Музыки (CMA Awards) ежегодно проходит в США, начиная с 1967 года. В этом году состоялась 52-я церемония награждения, ведущими которой уже несколько лет подряд являются Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли. Победителей среди всех номинантов выбирают более 7400 профессионалов в данной области. Самая яркая и громкая ночь кантри-музыки прошла в Нэшвилле в среду, 14 ноября.