Церемония состоялась прямо на сцене: Екатерина Кухар рассказала новые подробности бракосочетания

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Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина украинского театра оперы и балета Екатерина Кухар недавно вышла замуж за своего партнера Александра Стоянова после 10 лет совместной жизни. Через несколько месяцев после свадьбы артистка решилась рассказать романтические подробности интимного события.

Впервые о тайном бракосочетании звездные супруги рассказал украинскому изданию "Viva!". 37-летняя Екатерина Кухар, 31-летний Александр Стоянов и двое их детей появились на обложке апрельского номера глянца. В новом выпуске новоиспечённые супруги рассказали, что они долго не решались узаконить свои отношения, однако все-таки решились на этот шаг, и рассказали об атмосфере, которая царила во время церемонии.

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Как уже ранее сообщалось, звезды поженились в США в декабре 2018 года. Через несколько месяцев после свадьбы Екатерина Кухар делится эмоциями, которые переполняли ее в этот важный день, и объясняет, почему выбрали именно эту страну.

В Сиэтле у нас живет подруга, художественный руководитель балетной школы IBT. Верочка уже много лет приглашает нас выступать в Америке. Я считаю ее своей крестной мамой. Она настоящая фея, которая обожает создавать праздники. Будучи взрослой женщиной, она любит Диснейленд: обязательно везет нас туда, с детским восторгом катается на всех аттракционах, в душе она ребенок, который верит в чудеса,
– рассказывает Екатерина Кухар предысторию своего бракосочетания с Александром Стояновым.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета призналась, что они с отцом ее детей узаконили свои отношения после завершающего выступления на гастролях, 24 декабря.

Мы закончили танцевать "Щелкунчика", и прямо на сцену вышел один из актеров, который играл роль Дроссельмейера. Самое интересное, что он имеет право расписывать влюбленных. Он и провел церемонию бракосочетания. На меня надели фату, Саше прикололи "бабочку", две мышки на подушечке принесли обручальные кольца – зал аплодировал нам. Это было очень красиво и романтично! Вот такую сказку наяву для нас придумала наша крестная фея,
– поделилась Екатерина Кухар.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
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