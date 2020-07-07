Музыкальная премия YUNA, которая ежегодно собирает сотни представителей украинской музыкальной индустрии в Киеве, в этом году пройдет онлайн. Что касается торжеств, то их перенесли на 2021 год. Причиной этому является пандемия коронавируса, которая со временем не ослабевает.

О переносе Национальной музыкальной премии YUNA организаторы сообщили 7 июля. Событие должно было состояться еще 24 марта 2020 года, но из-за введения карантина на территории Украины его перенесли на 26 мая. Однако карантин не ослабили и не отменили, поэтому было решено перенести церемонию на 14 сентября. Но чтобы избежать рисков, было решено провести церемонию объявления победителей онлайн 9 июля в 12:30 на официальных страницах премии в соцсетях.

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Где смотреть премию YUNA 2020 9 июля:



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Объявление победителей премии YUNA 2020 состоится онлайн 9 июля / Пресс-служба

Когда состоится YUNA 2021?

Что касается церемонии 2021 года, то 7 июля стало известно, что офлайн-событие с красной дорожкой и номинантами церемонии состоится в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021. Оно продлится два дня – 30 и 31 марта 2021 года. Это будет два разных шоу во Дворце "Украина", сообщает 24 канал.

YUNA 2020 состоится в рамках десятой YUNA. Поскольку это юбилейное событие, мы решили сделать его особенным. Благодаря тому, что количество наших номинаций постоянно растет, мы масштабировали и наше шоу – оно продлится не один, а два вечера. Мы готовим к своему юбилею много сюрпризов, так что ждем всех, кто любит украинскую музыку, 30 и 31 марта 2021 года в Дворце "Украина",

– сообщил генеральный продюсер премии YUNA Павел Шилько.

Приобретенные билеты на церемонию YUNA 2020 будут действовать до следующего года и их можно будет использовать 30 марта без необходимости обмена. Билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести со скидкой 20%.

Напомним, что 9 марта прошла пре-пати премии YUNA, на которой объявили первых победителей в 4 номинациях. Статуэтки уже получили Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна и MARUV.