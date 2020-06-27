Участники украинского r'n'b дуэта Алена и Тамерлан (настоящее имя – Юрий) отметили 7 годовщину брака. По случаю медной свадьбы пара решилась на ответственный шаг. Музыканты обвенчались, а в церковь пришли в свитшотах.

В украинском шоу-бизнесе немало супружеских пар сложилось благодаря совместной музыкальной карьере. Так, одной из ярких звездных семей стал дуэт TamerlanAlena, участники которого 7 лет назад сыграли свадьбу. Несмотря на крепкий творческий и семейный союз артисты только сейчас решилась дать брачные обеты перед Богом. Фото венчания Тамерлан опубликовал на личной странице в инстаграме.

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Так, певец объявил, что они с Аленой празднуют 7 годовщину брака. Он поблагодарил любимую жену за каждый день, который они проводят вместе, а Бога – за знакомство с исполнительницей, которая стала не только его коллегой по сцене, но и любящей женой.

По случаю медной свадьбы дуэт TamerlanAlena решил обвенчаться. Пара появилась в церкви в дерзких образах. Мужчина для ответственного дня выбрал темные джинсы и красный свитшот, а Елена – черные колготы, короткую юбку свободного кроя, кроссовки и нюдовый свитшот.

В комментариях поклонники засыпали дуэт многочисленными поздравлениями и пожеланиями всегда любить и оберегать друг друга. Судя по всему, фолловеров отнюдь не смутил выбор образов для венчания.

Что известно об отношениях Тамерлана и Алены?

Артисты создали коллектив в 2009 году, познакомившись в социальной сети "Одноклассники". Однако творческий дуэт перерос в роман, который за три года завершился браком. Предложение Тамерлан сделал девушке в новогоднюю ночь, а роскошную свадьбу пара сыграла в ресторанном комплексе под Киевом.

Сейчас супруги воспитывают 6-летнего сына Тимура, который также увлекается музыкой и имеет прекрасный слух и память. Пара не скрывает малыша от публики и охотно делится фотографиями с ним в сети.