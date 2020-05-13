Чай с имбирем и горячий душ: Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой

Известная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она делится результатами домашних фотосессий и публикует зажигательные ролики. В очередной публикации Надя рассекретила мелочи, которые делают ее счастливой.

Надя в изоляции скучает за живым общением с людьми, часто устраивает прямые эфиры и снимает влоги. Она решила рассказать своим поклонникам о приятных мелких вещах, которые делают ее счастливой каждый день, и привычках, которые могут легко поднять настроение. Соответствующим сообщением артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

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Новых фотографий Дорофеевой с нетерпением ждут почти 5 миллионов подписчиков. И она не заставляет их долго ждать. Исполнительница обнародовала волшебное домашнее селфи. Она позирует, сидя на полу и поджав ноги. Одета звезда в белый свитшот с красно-синей надписью. Волосы забрала на бок, а на лице сделала легкий макияж.



Певица Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

В посте знаменитость рассказала, что научилась радоваться всему, даже мелочам.