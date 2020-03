Чарли Шин прокомментировал обвинения в педофилии: детали скандала

На днях 54-летнего американского актера обвинили в педофилии. Жертвой Чарли Шина стал голливудский актер Кори Фельдман, который обнародовал признание в документальном фильме "(Моя) правда: Изнасилование двух Кори". Однако звезда заверил, что все обвинения – это клевета.

Откровенное признание Кори Фельдмана облетело весь мир. Он решился пролить свет на события более чем 30-летней давности. Звезда признался, что в возрасте 13 лет стал жертвой сексуальных домогательств старшего коллеги по съемочной площадке Чарли Шина.

Читайте также Чарли Шин попал в секс-скандала из-за фильма: актера обвинили в педофилии

Как сообщает издание Fox News, представитель актера отреагировал на документальную ленту "(Моя) правда: Изнасилование двух Кори" (My) Truth: The Rape of Two Coreys), которой Кори Фельдман обвинил Шина в педофилии.

Эти больные, искаженные и нелепые обвинения никогда не происходили,

– отметили ассистенты Чарли Шина.

Кроме того, Кори заметил, что он не был единственной жертвой коллеги во время съемок фильма "Лукас". Его товарищ, Кори Хейм, который умер от пневмонии в 2010 году, тоже рассказывал, что его изнасиловал Чарли Шин. Представители знаменитости заметили, что стоит обратить внимание на слова матери Кори Хейма, которая, в отличие от экс-жены сына, публично заявила, что не верит в изнасилование своего сына. Она заявила, что сейчас ее сына нет в живых, поэтому решилась опровергнуть обвинения самостоятельно.