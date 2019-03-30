Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине

Час Земли – это международный ежегодный час, который всегда проводится в последнюю субботу марта призывая людей выключить свет и электрические устройства на один час, если они не слишком нужны в этот момент. В котором часу начнется Час Земли и что это такое – читайте в нашем материале.

Акция Час Земли введена для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам Планеты. Начинается акция в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период многих людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.

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Что такое Час Земли?

Час Земли – это акция, которая была придумана в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии, ради привлечения внимания к глобальному вопросу – здоровью нашей Планеты, которое ежегодно ухудшается. Акция настолько увлекла своей важностью людей, что уже в 2008 году в ней приняли участие более 50 миллионов человек в 35 странах мира.

Впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда к акции присоединилось более 50 городов нашей страны. Символическое выключение света на 60 минут имеет целью подчеркнуть каждому гражданину о сохранении окружающей среды и экономного использования природных ресурсов при возможности каждый день.



Официальный логотип Часа Земли

Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, а из них около миллиона были украинцы.

Традиционно это событие сопровождается выключением нескольких сооружений мирового значения, таких как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее. В 2017 году более 12 000 местных и национальных выдающихся сооружений выключили свет во время Часа Земли.

Смотрите официальное видео акции Час Земли: